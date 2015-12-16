​Жертвами атаки "Боко Харам" в Нигерии стали 30 человек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В результате нападения группы боевиков террористической организации "Боко Харам" на три деревни в северо-восточной части Нигерии во вторник, 15 декабря, погибли не менее 30-ти человек, еще 20 получили ранения, передает Report со ссылкой на Daily Mail.

"Боевики устроили резню, у большинства погибших и раненых – колото-резаные раны", − сообщил журналистам Мустафа Каримбе, волонтер, помогающий силам безопасности. После расправы с жертвами террористы подожгли деревни.