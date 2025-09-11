Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Жену проармянского экс-сенатора Менендеса осудили на 4,5 года за содействие мужу в коррупции

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 21:54
    Жену проармянского экс-сенатора Менендеса осудили на 4,5 года за содействие мужу в коррупции

    Окружной судья Нью-Йорка приговорил жену бывшего сенатора США Боба Менендеса (демократ из Нью-Джерси), армянку по происхождению Надин Менендес (Арсланян) к 4,5 года тюремного заключения за получение взяток наличными, золотыми слитками и автомобилем Mercedes Benz в обмен на помощь ее мужу в использовании его полномочий как законодателя.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

    Согласно информации, 58-летняя Надин Менендес была признана виновной федеральным судом присяжных в Манхэттене в апреле по 15 пунктам обвинения за то, что она играла решающую роль в многолетней схеме взяточничества со своим мужем, который был председателем Комитета Сената по иностранным делам.

    Прокуроры рекомендовали приговорить г-жу Менендес к как минимум семи годам лишения свободы за ее роль в передаче сообщений и взяток своему мужу, а также за организацию встреч с египетскими чиновниками. По данным следователей, она была ключевой фигурой в преступном сговоре с целью получения взятки.

    Сам экс-сенатор также был приговорен к 11 годам тюремного заключения за вышеупомянутые деяния, приговор вступил в силу 17 июня этого года.

    Отметим, что Боб Менендес женился на Надин Арсланян в 2020 году. Церемония бракосочетания прошла в армянской церкви в районе Бейсайд, штат Куинс. Арсланян - армянка ливанского происхождения. Под влиянием второй супруги Менендес проводил кампании, направленные против Азербайджана и Турции.

