    Женщина впервые возглавила MI-6

    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 02:40
    Карьерная сотрудница британских спецслужб Блейз Метревели вступила в должность главы службы внешней разведки MI-6, став первой женщиной на данном посту.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times, она приступила к исполнению своих обязанностей 1 октября, сменив в должности Ричарда Мура, возглавлявшего секретную службу на протяжении пяти лет.

    Отмечается, что 48-летняя Метревели стала самым молодым руководителем в истории MI-6, которая ведет свой отсчет с 1909 года. Она начала работать во внешней разведке в 1999 году. Большую часть времени Метревели провела в различных точках на Ближнем Востоке. Газета добавила, что она свободно владеет арабским языком и жила в детстве в Саудовской Аравии.

    По информации источников издания, новый руководитель MI-6 будет уделять особое внимание "восстановлению британского влияния на Ближнем Востоке". "Она будет в основном сосредоточена на этом. Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Британия повлиять на ситуацию [в секторе Газа]. Мы оказались на обочине конфликта между Израилем и Газой", - сказал собеседник газеты.

    The Times также отметила, что новый руководитель MI-6 "хорошо разбирается" в российской тематике. Кроме того, по данным газеты, Метревели, которая раньше возглавляла технологический департамент MI-6, намерена сделать спецслужбу более открытой и прозрачной, используя соцсети.

    Метревели стала 18-м по счету руководителем MI-6 за всю историю организации. О ее назначении было объявлено на сайте британского правительства 15 июня. Тогда в канцелярии на Даунинг-стрит, 10 указали, что Метревели окончила Кембриджский университет, где изучала антропологию.

