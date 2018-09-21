Женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Женщина впервые стала телеведущей главной новостной передачи на государственном телеканале в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, журналистка Аль-Дахил будет вести передачу вместе с коллегой-мужчиной. Ранее она работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала "Аль-Араб".

Как отмечает издание, правительство Саудовской Аравии уже позволяет женщинам водить машину, посещать футбольные матчи и работать в профессиях, которые когда-то были под запретов в рамках традиционных гендерных ролей в королевском государстве.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман стремится к тому, чтобы к концу следующего десятилетия женщины составляли почти треть рабочей силы. В настоящее время женщины составляют 22% рабочей силы.