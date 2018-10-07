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    Жена Асада опубликовала первое фото после начала курса химиотерапии

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Жена президента Сирии Башара Асада опубликовала на своей странице в "Инстаграме" первую фотографию с того момента, как она начала курс химиотерапии. 

    42-летняя Асма Асад предстала в светлом платке, повязанном вокруг головы. В августе стало известно, что у супруги сирийского лидера обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. Отмечалось, что болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому шансы на успех лечения достаточно велики.

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