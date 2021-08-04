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Желтые жилеты в Безансоне заменили портрет Макрона QR-кодом

Желтые жилеты в Безансоне заменили портрет Макрона QR-кодом Два представителя движения "желтых жилетов" во Франции провели в городе Безансон (восток страны) акцию протеста против санитарных пропусков, заменив в мэрии портрет президента страны Эмманюэля Макрона изображением QR-кода.
Другие страны
4 августа 2021 г. 11:42

Два представителя движения "желтых жилетов" во Франции провели в городе Безансон (восток страны) акцию протеста против санитарных пропусков, заменив в мэрии портрет президента страны Эмманюэля Макрона изображением QR-кода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об это сообщила газета Le Parisien.

Согласно ее сведениям, "желтые жилеты" сняли со стены портрет президента страны и установили на его месте крупное воспроизведение QR-кода, который теперь наносится на одну из страниц санитарных пропусков, вызывающих протесты части населения.

Затем участники акции вышли из здания мэрии и на глазах у всех порвали портрет президента страны. После этого они подошли к расположенному по соседству зданию местного суда и передали обрывки его охране.

Мэрия Безансона сообщила, что в срочном порядке повесила новый портрет президента в своем помещении, а также подала жалобу в полицию в связи с произошедшим. Прокуратурой начато расследование по подозрению в похищении и уничтожении государственного имущества, а также в связи с оскорблением представителя власти.

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