Жээнбеков побеждает после подсчета голосов с 97% участков в Киргизии

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На выборах президента Киргизии побеждает кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию республики.

По данным ЦИК, после подсчета голосов с 97% избирательных участков Жээнбеков набрал 54,23% голосов. Его основной соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набрал 33,47% голосов. Явка составила 55,93%. По предварительным данным, второго тура президентских выборов в Киргизии не будет.

Всего на пост президента Киргизии претендовали 11 кандидатов. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировали ни международные наблюдатели, ни ЦИК республики.