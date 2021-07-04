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Жара в Канаде унесла жизни более 700 человек

Жара в Канаде унесла жизни более 700 человек В провинции Британская Колумбия в Канаде за последнюю неделю зарегистрировано более 700 случаев смерти из-за небывалой жары.
Другие страны
4 июля 2021 г. 10:39
Жара в Канаде унесла жизни более 700 человек

В провинции Британская Колумбия в Канаде за последнюю неделю зарегистрировано более 700 случаев смерти из-за небывалой жары.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила главный коронер (судмедэксперт) провинции Лиза Лапойнт.

По ее словам, с 25 июня по 1 июля зафиксировано 719 летальных случаев вследствие теплового удара, что в три раза превышает обычные показатели смертности от жары за аналогичный период.

Рекордная температура была зафиксирована в небольшом городке Литтон, где из-за жары сгорели все дома. Городок оказался стерт с лица земли.

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Версия на английском языке Heatwave contributed to over 700 deaths in Canada's British Columbia
Версия на азербайджанском языке Kanadada anomal istilər 700-dən çox insanın həyatına son qoydu

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