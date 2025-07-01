Жара в Европе за четыре дня может привести к гибели 4,5 тыс. человек

Жара в Европе за четыре дня может привести к гибели 4,5 тыс. человек

Около 4,5 тыс. жителей Европы могут погибнуть из-за экстремально жаркой погоды, установившейся в регионе в последние дни.

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