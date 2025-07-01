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Жара в Европе за четыре дня может привести к гибели 4,5 тыс. человек

Жара в Европе за четыре дня может привести к гибели 4,5 тыс. человек Около 4,5 тыс. жителей Европы могут погибнуть из-за экстремально жаркой погоды, установившейся в регионе в последние дни.
Другие страны
1 июля 2025 г. 15:38
Жара в Европе за четыре дня может привести к гибели 4,5 тыс. человек

Около 4,5 тыс. жителей Европы могут погибнуть из-за экстремально жаркой погоды, установившейся в регионе в последние дни.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico со ссылкой на оценки эксперта Лондонской школы гигиены и тропической медицины Пьера Массело.

Исследователь, который специализируется на статистике и экологической эпидемиологии, прогнозирует, что в период с 30 июня по 3 июля избыточная смертность в результате экстремальных погодных условий может составить 4,5 тыс. человек. Этот показатель может оказаться самым высоким в Италии, Хорватии, Словении и Люксембурге.

Предупреждения об экстремальной жаре в ближайшие дни действуют во многих странах Европы, в частности в Испании, Франции, Италии, Португалии, Греции. В испанской Уэльве 28 июня был обновлен рекорд тепла для июня, метеорологи зафиксировали температуру 46 градусов Цельсия. Экстремальная жара в этой стране продлится до 3 июля.

Всемирная организация здравоохранения в августе 2024 года привела собственные оценки избыточной смертности в Европе из-за жары. По ее данным, с 2000 по 2019 год этот показатель для этого региона составлял 176 тыс. смертей в год. При этом суммарный показатель избыточной смертности от жары для всех стран мира в тот же период организация оценила в 489 тыс. в год, то есть доля европейских стран превысила 36%, хотя это не самый населенный регион планеты.

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