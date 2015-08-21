​Жан-Мари Ле Пена выгнали из собственной партии

Баку. 21 Августа. REPORT.AZ/ Жан-Мари Ле Пен был исключен из ультраправой партии «Национальный фронт», которую он основал еще в 1972 году, после длительной вражды с собственной дочерью и лидером партии Марин.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, решение об исключении 87-летнего Ле Пена было принято после трехчасового обсуждения руководством партии. Причиной же стали – острые комментарии в адрес его дочери, сместившей его на посту лидера в 2011 году.

Одаренный оратор с тягой к спорам, пишет издание, в течение многих лет был раздражающим бельмом в глазу для его дочери.

Однако последней каплей для Марин и партии стало его высказывание, что газовые камеры во времена Второй мировой были незначительной мелочью, а также его заявление о необходимости сотрудничества Франции с Россией для сохранения «белого мира».