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    Землетрясение в Македонии: пострадали 100 человек

    О каких-либо крупных разрушениях пока не сообщается

    Баку. 12 Сентября. REPORT.AZ/ Около 100 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье, 11 сентября, на окраине столицы Македонии — города Скопье.

    Как передает Report, Люди получили травмы разной степени тяжести — главным образом, переломы рук и ног.

    По сообщению Македонского информационного агентства (МИА), более 40 пациентов доставлены в столичную клинику Святого Наума Охридского, остальные пострадавшие — в больницу "8-го сентября".

    По имеющейся информации, магнитуда сильнейшего толчка составила 5,3. О каких-либо крупных разрушениях пока не сообщается — есть лишь данные о незначительных повреждениях в квартирах и домах.

    Национальный центр управления кризисными ситуациями открыл для граждан горячую линию, на которую можно обратиться с заявлением об ущербе от стихийного бедствия.

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