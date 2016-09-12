Землетрясение в Македонии: пострадали 100 человек

Баку. 12 Сентября. REPORT.AZ/ Около 100 человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье, 11 сентября, на окраине столицы Македонии — города Скопье.

Как передает Report, Люди получили травмы разной степени тяжести — главным образом, переломы рук и ног.

По сообщению Македонского информационного агентства (МИА), более 40 пациентов доставлены в столичную клинику Святого Наума Охридского, остальные пострадавшие — в больницу "8-го сентября".

По имеющейся информации, магнитуда сильнейшего толчка составила 5,3. О каких-либо крупных разрушениях пока не сообщается — есть лишь данные о незначительных повреждениях в квартирах и домах.

Национальный центр управления кризисными ситуациями открыл для граждан горячую линию, на которую можно обратиться с заявлением об ущербе от стихийного бедствия.