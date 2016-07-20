В Японии произошло землетрясение

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду в центральной части Японии. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 20 км.

Была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут метеорологическое агентство отменило предупреждение. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

В общей сложности подземные толчки ощущались в 13 префектурах страны, включая Ибараки, Тотиги и столичный регион. Из-за удара стихии было на несколько минут приостановлено движение нескольких линий скоростных поездов "синкансэн".