​Землетрясение произошло у японских островов Кадзан

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг в районе принадлежащей Японии группы островов Кадзан (Волкано). Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 240 км к югу от острова Огасавара и в 1200 км к юго-востоку от города Токио. О глубине залегания очага землетрясения не сообщается.

Информации о жертвах, разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.