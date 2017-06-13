Землетрясение оставило без жилья сотни жителей греческого острова

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В результате мощного землетрясения на греческом острове Лесбос погибла одна женщина, 15 человек ранены, разрушено большинство домов в поселке Вриса, без жилья остались сотни человек. Как сообщает Report, об этом заявили местные власти.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос накануне днем.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас направил на Лесбос замминистра внутренних дел Никоса Тоскаса и группу техников и экспертов генерального секретариата гражданской обороны и министерства инфраструктуры. Им предстоит определить ущерб и планы скорейшего восстановления пострадавших районов.

"Деревня как после бомбежки", — заявил мэр острова Спирос Галинос, который сопровождал правительственную делегацию в деревне Вриса.