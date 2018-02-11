Землетрясение на Тайване привело к гибели 17 человек

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Спасатели на Тайване после почти 100-часовых поисков обнаружили под завалами тела еще двух туристов из материкового Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом, как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу острова, число жертв мощного землетрясения возросло до 17 человек.

В субботу из оперативного штаба в пострадавшем уезде Хуалянь поступила информация о том, что под завалами накренившегося 12-этажного здания были найдены тела трех китайских туристов. Все пятеро погибших были членами одной семьи из Пекина, которые в момент землетрясения находились в располагавшемся на нижних этажах здания отеле.

Общее число пострадавших в результате землетрясения, которое стало самым разрушительным в уезде Хуалянь за последние 50 лет, превысило 280 человек. Среди 17 погибших - девять человек из материкового Китая, пятеро с острова Тайвань, один человек с Филиппин и двое из Канады.