 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Землетрясение на Тайване привело к гибели 17 человек

    Спасатели нашли под завалами тела еще двоих туристов из материкового Китая

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Спасатели на Тайване после почти 100-часовых поисков обнаружили под завалами тела еще двух туристов из материкового Китая.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом, как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа со ссылкой на пожарную службу острова, число жертв мощного землетрясения возросло до 17 человек.

    В субботу из оперативного штаба в пострадавшем уезде Хуалянь поступила информация о том, что под завалами накренившегося 12-этажного здания были найдены тела трех китайских туристов. Все пятеро погибших были членами одной семьи из Пекина, которые в момент землетрясения находились в располагавшемся на нижних этажах здания отеле.

    Общее число пострадавших в результате землетрясения, которое стало самым разрушительным в уезде Хуалянь за последние 50 лет, превысило 280 человек. Среди 17 погибших - девять человек из материкового Китая, пятеро с острова Тайвань, один человек с Филиппин и двое из Канады.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi