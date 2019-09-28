​Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у берегов Курил

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 у берегов Курильских островов. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Согласно его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 16 км. Его эпицентр находился в 103 километрах юго-восточнее Южно-Курильска на Кунашире.

Уточняется, что жители Южно-Курильска и села Горячий пляж на Кунашире ощутили подземные толчки силой 2 балла.

Ранее сообщалось, что в акватории озера Байкал зафиксировали два подземных толчка магнитудой 3,8 и 3,4 с разницей в восемь часов.