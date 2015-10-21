Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Вануату

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду у берегов островного государства Вануату в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Толчки были зафиксированы в 08.52 по местному времени (00.52 мск). Эпицентр располагался в 46 километрах к северо-востоку от города Порт-Олри, расположенного на острове Эспириту-Санто. Очаг залегал на глубине 117 километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" — имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Оно опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.