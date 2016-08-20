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    Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии

    Землетрясение было зафиксировано в 170 километрах к востоку от прибрежного города Мияко

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Японии.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 170 километрах к востоку от прибрежного города Мияко в префектуре Иватэ, рядом с тем местом, где равный по магнитуде подземный толчок произошел восемью часами ранее.

    Последние подземные толчки были зафиксированы в 0.58 воскресенья по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

    По мнению метеорологов, землетрясение магнитудой 6 и выше считается сильным и может привести к разрушению инфраструктуры и жертвам.

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