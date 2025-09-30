Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин

    • 30 сентября, 2025
    • 18:44
    Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин

    Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано у побережья Филиппин.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр располагался в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Бого. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Filippin sahillərində 6,9 maqnitudalı zəlzələ olub

