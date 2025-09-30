Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировано у побережья Филиппин.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 18 км к северо-востоку от населенного пункта Бого. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.