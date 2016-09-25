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    Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 119 км от архипелага Фиджи

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало

    Баку. 25 Сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в Тихом океане в 119 км от острова Ндой, входящего в состав архипелага Фиджи.

    Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

    Эпицентр подземных толчков находился в 417 км к юго- востоку от столицы Республики Фиджи - города Сува, население которого превышает 77 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 592 км.

    Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало. 

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