Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 119 км от архипелага Фиджи

Баку. 25 Сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло сегодня в Тихом океане в 119 км от острова Ндой, входящего в состав архипелага Фиджи.

Как передает Report, об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 417 км к юго- востоку от столицы Республики Фиджи - города Сува, население которого превышает 77 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 592 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также угрозе возникновения цунами не поступало.