    Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Южных Шетландских островов

    Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Южных Шетландских островов.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 1 248 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас (Чили), где проживают около 117 тыс. человек.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

