Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Южных Шетландских островов

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Южных Шетландских островов.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 1 248 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас (Чили), где проживают около 117 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.