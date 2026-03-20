Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Южных Шетландских островов
- 20 марта, 2026
- 06:53
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Южных Шетландских островов.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился примерно в 1 248 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас (Чили), где проживают около 117 тыс. человек.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
