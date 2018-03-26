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    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в 20.15 по времени UTC (00.15 по бакинскому времени). Эпицентр располагался в 214 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки, провинция Малуку. Очаг землетрясения залегал на глубине 171 километра.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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