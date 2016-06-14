Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в ста километрах от Вануату

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в 100 километрах от тихоокеанского государства Вануату, сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс.

Толчки были зафиксированы к северо-западу от города Исангел. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Острова Вануату являются частью так называемого тихоокеанского "Огненного кольца" - имеющей форму подковы полосы вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Оно опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании. Именно в "Огненном кольце" происходят 90% всех землетрясений на Земле.