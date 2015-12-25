Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на севере Афганистана у границы с Таджикистаном и Пакистаном, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что первоначально специалисты центра сообщали о землетрясении магнитудой 6,5, однако позже понизили магнитуду.

Подземные толчки зафиксированы в пятницу в 23.44 по местному времени (22.14 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 33 километрах к юго-западу от города Ишкашим в Афганистане и в 39 километрах от одноименного села в Таджикистане. Очаг землетрясения залегал на глубине 200 километров.

Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Как сообщает центр, толчки от землетрясения ощущаются на территории Пакистана и Индии.