Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в понедельник в районе индонезийского острова Сулавеси в восточной части Индийского океана, сообщает Геологическая служба США.

Толчки были зафиксированы в 06.17 по местному времени (02.17 мск). Эпицентр находился в 71 км к северо-западу от города Лувук. Очаг землетрясения залегал на глубине 44 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В 2009 году более тысячи человек стали жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, унесшее жизни сотен тысяч человек в 12 странах.