    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США

    • 16 января, 2026
    • 09:20
    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США

    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 340 км западнее города Корваллис.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

    По данным оперативной обработки филиала геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:26 по Баку землетрясения находился примерно в 270 км от побережья.

    По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

    По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

    ABŞ-də 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub

