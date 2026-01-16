Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 340 км западнее города Корваллис.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:26 по Баку землетрясения находился примерно в 270 км от побережья.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.