Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у западного побережья США
Другие страны
- 16 января, 2026
- 09:20
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в акватории Тихого океана у побережья штата Орегон в 340 км западнее города Корваллис.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки филиала геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 07:26 по Баку землетрясения находился примерно в 270 км от побережья.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
