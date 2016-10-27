Не менее 8 человек пострадали от землетрясения в Италии - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь жителей итальянского города Фабриано получили ранения в результате землетрясения, произошедшего накануне в центральной Италии.

Как передает Report, об этом сообщил итальянский телеканал TGCom-24 со ссылкой на мэра города.

"Восемь человек получили легкие ранения при обрушения частей одного из зданий", - рассказал Джанкарло Саграмола, мэр города. Он добавил, что несколько домов более непригодны для жилья. В городе организованы пункты приема пострадавших. В четверг все школы города будут закрыты.

***23:46, 26 октября

Магнитуда нового подземного толчка в центре Италии, где ранее произошло землетрясение магнитудой 5,4, составила 6,2.

Как передает Report, такие данные сообщает новостной канал Sky TG24.

Как уточняет ANSA, согласно замерам Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда составила 5,9, но это требует дополнительного уточнения. Эпицентр подземного толчка в 22:18 находился между городами Перуджа и Мачерата.

***21:22

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Италии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как передает РИА Новости, сильный подземный толчок произошел в среду вечером в центральной части Италии, колебание земной коры отчетливо почувствовали и жители Рима.

По данным национального института геофизики и вулканологии, магнитуда подземного толчка составила 5,3-5,4.