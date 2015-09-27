Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Индонезии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье у берегов индонезийского острова Ямдена, сообщает Геологическая служба США, передает Report со ссылкой на РИА «Новости».

Подземные толчки были зафиксированы в 02.56 UTC (05.56 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 192 километрах к северо-западу от города Саумлаки, остров Ямдена. Очаг землетрясения залегал на глубине 109,8 километра.

Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами из-за землетрясения также не сообщалось.

Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв.