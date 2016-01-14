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    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на северо-западе КНР

    Эпицентр землетрясения располагался в 120 км к северо-востоку от города Куча

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР на северо-западе страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг Геологическая служба США.

    Толчки были зафиксированы в 21.18 по времени UTC (00.18 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 120 км к северо-востоку от города Куча (более 70 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

    Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.

    Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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