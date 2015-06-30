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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Афганистана

    Эпицентр подземных толчков располагался в 22 километрах к западу от города Ашкашам в провинции Бадахшан.

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник на северо-востоке Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

    Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 03.07 по местному времени (01.07 мск), располагался в 22 километрах к западу от города Ашкашам в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 189,5 километров.

    Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало, отмечает Report.

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