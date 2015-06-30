Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Афганистана

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,5 произошло во вторник на северо-востоке Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 03.07 по местному времени (01.07 мск), располагался в 22 километрах к западу от города Ашкашам в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 189,5 километров.

Информации о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало, отмечает Report.