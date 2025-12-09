Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у западного побережья Суматры в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил Германский исследовательский центр наук о Земле (GFZ).

О разрушениях, пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не сообщается.