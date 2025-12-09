Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 11:29
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у западного побережья Суматры в Индонезии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил Германский исследовательский центр наук о Земле (GFZ).
О разрушениях, пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не сообщается.
Последние новости
11:34
Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человекаДругие страны
11:34
Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 годФинансы
11:29
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ИндонезииДругие страны
11:26
Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены измененияФинансы
11:25
Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 годФинансы
11:22
Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из БеларусиДругие страны
11:22
В Самухе 16-летний мальчик погиб от угарного газаПроисшествия
11:20
В Баку произошел взрыв в жилом домеПроисшествия
11:20