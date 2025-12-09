Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 11:29
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у западного побережья Суматры в Индонезии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил Германский исследовательский центр наук о Земле (GFZ).

    О разрушениях, пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не сообщается.

    Индонезия землетрясение Суматра
    Elvis

    Последние новости

    11:34

    Из-за пожара на ТЭЦ в Южной Корее пострадали два человека

    Другие страны
    11:34

    Парламент утвердил бюджет Госфонда соцзащиты на 2026 год

    Финансы
    11:29

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии

    Другие страны
    11:26

    Азер Амирасланов: В проект бюджета на следующий год внесены изменения

    Финансы
    11:25

    Милли Меджлис утвердил проект госбюджета на 2026 год

    Финансы
    11:22

    Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

    Другие страны
    11:22

    В Самухе 16-летний мальчик погиб от угарного газа

    Происшествия
    11:20

    В Баку произошел взрыв в жилом доме

    Происшествия
    11:20

    Чистая прибыль SOCAR в I полугодии увеличилась на 14%

    Финансы
    Лента новостей