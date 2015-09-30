Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на востоке Индонезии

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду на востоке Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

«Report»со ссылкой на РИА «Новости» отмечает, что подземные толчки были зафиксированы в 23.20 UTC (02.20 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 42 километрах к западу от города Абепура, расположенного в западной части острова Новая Гвинея. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километров.

Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами из-за землетрясения также не сообщалось.

Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.