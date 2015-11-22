Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья островов Тонга

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Тихого океана близ островов Тонга, сообщает в субботу Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в воскресенье в 08:45 по местному времени (22:45 субботы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, эпицентр в 163 километрах к северо-востоку от города Неиафу на острове Вавау, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.