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    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья островов Тонга

    Эпицентр землетрясения находился в 163 километрах к северо-востоку от города Неиафу

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Тихого океана близ островов Тонга, сообщает в субботу Геологическая служба США (USGS).

    Толчки были зафиксированы в воскресенье в 08:45 по местному времени (22:45 субботы мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, эпицентр в 163 километрах к северо-востоку от города Неиафу на острове Вавау, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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