Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Индонезии

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера произошло в ночь на воскресенье в северной части Индонезии, к образованию цунами оно не привело, об этом как сообщает Report заявили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики (НУМКГ).

По данным НУМКГ, эпицентр подземного толчка находился в 80 километрах к северо-западу от архипелага Талауд, расположенного в Тихом океане на стыке границ Индонезии и Филиппин. Его очаг залегал на глубине 84 километров под поверхностью моря Сулавеси.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало, отмечает Report.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В 2009 году более тысячи человек стали жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее землетрясение, которое вызвало цунами, унесшее жизни сотен тысяч человек в 12 странах.