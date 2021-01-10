Земан поддержал кандидатуру Бабиша на пост президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан заявил в воскресенье, что на предстоящих в республике в 2023 году выборах главы государства поддержит кандидатуру действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша, если тот пожелает стать его преемником.

Президент Чехии Милош Земан заявил в воскресенье, что на предстоящих в республике в 2023 году выборах главы государства поддержит кандидатуру действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша, если тот пожелает стать его преемником.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Земан заявил в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk

"Если бы он [Бабиш] выдвинул своею кандидатуру [на предстоящих президентских выборах], я бы голосовал за него", - подчеркнул Земан.

Действующий президент выразил уверенность, что большинство чешских избирателей также поддержат кандидатуру Бабиша. Сам премьер, возглавляющий правоцентристское политическое движение ANO (Акция недовольных граждан), пока уклоняется от ответов на вопросы журналистов, намерен ли он добиваться кресла главы государства на предстоящих выборах.

Отметим, что Земан, у которого через два года завершится второй пятилетний мандат, более не может, согласно конституции Чехии, претендовать на высший государственный пост.