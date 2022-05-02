Земан: Нападение на Украину уничтожит Россию

Президент РФ Владимир Путин поддался иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных.

Президент РФ Владимир Путин поддался иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных.

Как передает Report , об этом заявил президент Чехии Милош Земан в эфире CNN Prima News.

По мнению Земана, Россия сейчас действует на удивление иррационально.

"Нападение на Украину уничтожит Россию, оно уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не худший шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он.

По словам Земана, Путин "поддался иллюзии, что Россия всемогуща и что российская армия является второй по силе армией в мире".

"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными. А русские - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались совершенно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал он.

Также президент Чехии отметил, что его страна лишь частично готова к возможному прекращению поставок газа из России.