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Земан: Нападение на Украину уничтожит Россию

Земан: Нападение на Украину уничтожит Россию Президент РФ Владимир Путин поддался иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных.
Другие страны
2 мая 2022 г. 08:49
Земан: Нападение на Украину уничтожит Россию

Президент РФ Владимир Путин поддался иллюзии, что российская армия является одной из самых сильных.

Как передает Report, об этом заявил президент Чехии Милош Земан в эфире CNN Prima News.

По мнению Земана, Россия сейчас действует на удивление иррационально.

"Нападение на Украину уничтожит Россию, оно уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не худший шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он.

По словам Земана, Путин "поддался иллюзии, что Россия всемогуща и что российская армия является второй по силе армией в мире".

"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными. А русские - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались совершенно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал он.

Также президент Чехии отметил, что его страна лишь частично готова к возможному прекращению поставок газа из России.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya Prezidenti: “Ukraynaya hücum Rusiyanı məhv edəcək”

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