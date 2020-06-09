Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом

Владимир Зеленский https://report.az/storage/news/cd2a06af5f3665e695c972da58406140/4254867b-0479-4bf2-90a2-79de45921b17_292.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это не страшно".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом В. Зеленский заявил в интервью в "Украинской правде".

Глава государства предложил своим помощникам, чтобы он заболел, его изолировали в администрации, а когда бы он выздоровел, людям стало легче:

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — сказал он.

Зеленский добавил, что, несмотря на то, что он не боится заразиться, от этой идеи пришлось отказаться.

"Решили, что слишком. Перебор", — отметил он.

Кроме того, по его словам, его не простила бы семья: "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

По последним данным, в Украине подтверждено 27 462 случая заражения, выздоровели свыше 12 тыс. пациентов, летальных исходов — 797.