Зеленский: "Нам нельзя приказывать"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не будет выполнять требования других стран, в том числе проводить расследования "по приказу", передает Report со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что правоохранители готовы расследовать правонарушения, но не будут этого делать в связи с просьбами из-за границы.

"Нам нельзя приказывать. Мы независимая страна",- заявил Зеленский и подчеркнул, что украинская власть делает все, чтобы служить своей стране, передает УНИАН.

С таким заявлением Зеленский выступил на фоне скандала в США, где демократы обвиняют своего президента Дональда Трампа в давлении на Украину. Демократическая партия отмечает, что Трамп якобы попросил Зеленского возобновить расследование против его главного оппонента на президентских выборах 2020-го года - бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский заявил, что Украине нельзя приказывать из-за границы