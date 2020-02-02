Зеленский: Иран предложил семьям погибших в авиакатастрофе по 80 тысяч долларов

Иранская сторона предлагала выплатить по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастофе под Тегераном украинцев, но Киев считает эту сумму недостаточной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии для "ТСН.Тиждень" телеканала "1+1".

"Относительно иранской стороны - они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше", - заявил украинский президент.