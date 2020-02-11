Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет прекратить войну в Донбассе и Киев делает для этого все возможное.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Украина 24", заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

"Я верю и убежден, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. Я убежден в том, что наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось. На всех уровнях, и "нормандском формате" и в Минске", - отметил Ермак.

Также он считает, что Россия тоже хочет решить вопрос Донбасса, иначе "у нас бы не состоялась встреча лидеров в Париже, у нас не продолжался бы процесс в Минске".

Также он рассказал, что провел конструктивные переговоры с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. "Он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я коммуницировал, я могу сказать, у нас было конструктивное общение", - отметил Ермак.