О нас

Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты

Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты Украина провела успешное испытание собственной баллистической ракеты.
Другие страны
27 августа 2024 г. 16:08
Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты

Украина провела успешное испытание собственной баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Было положительно испытание первой украинской баллистической ракеты", - сказал он.

Зеленский заявил, что не может раскрыть детали: "Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях".

Зеленский также напомнил о ракете-дроне "Паляница" и отметил, что это "очень серьезные вещи".

"Паляница" имеет большие крылья, что позволяет летать на дальние расстояния. При этом оружие сможет поражать цели, в том числе на аэродромах, до того, как самолеты будут успевать взлетать.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukraynada ballistik raketin sınağı uğurlu keçib

Самое читаемое

Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi