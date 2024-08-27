Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты

Украина провела успешное испытание собственной баллистической ракеты.
Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
"Было положительно испытание первой украинской баллистической ракеты", - сказал он.
Зеленский заявил, что не может раскрыть детали: "Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях".
Зеленский также напомнил о ракете-дроне "Паляница" и отметил, что это "очень серьезные вещи".
"Паляница" имеет большие крылья, что позволяет летать на дальние расстояния. При этом оружие сможет поражать цели, в том числе на аэродромах, до того, как самолеты будут успевать взлетать.