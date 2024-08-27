Зеленский заявил об успешном испытании украинской баллистической ракеты

Украина провела успешное испытание собственной баллистической ракеты.

Украина провела успешное испытание собственной баллистической ракеты.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

"Было положительно испытание первой украинской баллистической ракеты", - сказал он.

Зеленский заявил, что не может раскрыть детали: "Думал, что рано об этом говорить. Но хотел, чтобы была оценка обществом людей, которые 24/7 работают на оборонных предприятиях".

Зеленский также напомнил о ракете-дроне "Паляница" и отметил, что это "очень серьезные вещи".

"Паляница" имеет большие крылья, что позволяет летать на дальние расстояния. При этом оружие сможет поражать цели, в том числе на аэродромах, до того, как самолеты будут успевать взлетать.