Зеленский заявил об ударах по объектам РФ на расстоянии до 2 тыс. км

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают наносить дальнобойные удары по объектам на территории России, связанным с военной промышленностью.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсетях.

"Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, а также в Екатеринбурге - почти 2 тыс. километров", - отметил он.

По его словам, последствия украинской дальнобойности также ощущались в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.

Зеленский заявил, что Украина неоднократно предлагала российскому руководству двигаться к миру, однако в ответ лишь последовали новые удары.

"Поэтому украинские дальнобойные санкции направлены на удаленные российские объекты, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и ее финансированию", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Россия в любой момент может принять решение остановить войну.

"Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы сохранить жизни людей. Нужно ценить людей, а не парады. Нужно устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе на 9 мая. Мир необходим", - резюмировал он.