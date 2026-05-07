Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский заявил об ударах по объектам РФ на расстоянии до 2 тыс. км

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 15:15
    Зеленский заявил об ударах по объектам РФ на расстоянии до 2 тыс. км

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают наносить дальнобойные удары по объектам на территории России, связанным с военной промышленностью.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в соцсетях.

    "Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске - до 1800 километров, а также в Екатеринбурге - почти 2 тыс. километров", - отметил он.

    По его словам, последствия украинской дальнобойности также ощущались в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях.

    Зеленский заявил, что Украина неоднократно предлагала российскому руководству двигаться к миру, однако в ответ лишь последовали новые удары.

    "Поэтому украинские дальнобойные санкции направлены на удаленные российские объекты, которые имеют отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и ее финансированию", - подчеркнул президент.

    Зеленский добавил, что Россия в любой момент может принять решение остановить войну.

    "Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы сохранить жизни людей. Нужно ценить людей, а не парады. Нужно устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе на 9 мая. Мир необходим", - резюмировал он.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Военная промышленность Дальнобойные удары
    Zelenski Rusiyanın 2 min kilometr dərinliyindəki obyektlərə zərbələr endirildiyini bildirib

    Последние новости

    15:38

    В Турции около 80 студенток госпитализированы с подозрением на пищевое отравление

    В регионе
    15:36

    В Баку состоялась встреча военных специалистов по кибербезопасности Азербайджана и Грузии

    Армия
    15:31

    В Азербайджане за 4 месяца гражданам возвращено НДС почти 70,5 млн манатов

    Финансы
    15:27

    Генпрокуратуры Азербайджана и Монголии подписали меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    15:26
    Фото

    Азербайджан и Сан-Марино обсудили сотрудничество в газовой сфере

    Энергетика
    15:26

    В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты

    В регионе
    15:24

    Мамедов: Азербайджан покрывает около 80% потребления продовольствия внутренним производством

    АПК
    15:22

    В Азербайджане оборот объектов торговли и услуг через ККА нового поколения вырос на 15%

    Финансы
    15:20

    Тахир Андраби: Исламабад рассчитывает на скорое подписание мира между Ираном и США

    Другие страны
    Лента новостей