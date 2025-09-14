Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    • 14 сентября, 2025
    Зеленский заявил о проблемах в нефтяной отрасли РФ из-за украинских ударов

    Украинские удары по российским нефтяным заводам, их терминалам и нефтебазам существенно ограничили нефтяную отрасль в РФ, и это существенно ограничивает войну.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 14 сентября.

    "Наиболее эффективные санкции - санкции, которые действуют быстрее всего, - это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль, и это существенно ограничивает войну. Российская война - это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", - отметил глава государства.

    Он поблагодарил спецназовцев Службы безопасности Украины, которые на днях, по его словам, "очень качественно отработали по Приморску".

    "Крупнейший нефтяной терминал России на Балтийском море. Есть существенные повреждения, все проверено. И это ощутимо для врага", - отметил президент.

    Он подчеркнул, что украинские спецназовцы "держат в поле зрения также порт Усть-Луга и все другие российские точки выхода на мировой рынок".

    "Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость. Когда есть результат - отмечаем результат", - сказал Зеленский.

    Zelenski: "Ən sürətli hərəkət edən sanksiyalar Rusiyanın neft emalı zavodlarına zərbələrdir"

