Зеленский заявил о положительной динамике в направлении Донбасса

24 августа 2025 г. 16:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах ВСУ в направлении Донбасса.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

Зеленский уточнил, что детали позднее представит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"И сейчас, в этот День независимости, я отдельно хотел бы еще поблагодарить наших воинов. У них есть очень хорошие результаты в дальнобойных ударах, все это видят. И сегодня у нас есть, я считаю, очень-очень положительные результаты на Донбассе. Хорошие сюрпризы для россиян, я думаю, что главком сообщит позже все детали", - сказал украинский лидер.

Версия на азербайджанском языке Zelenski Donbas istiqamətində müsbət dinamikanın olduğunu açıqlayıb

