Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление Украины

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 12:22
    Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия хочет принять участие в послевоенном восстановлении Украины, она должна сделать это финансово.

    Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News в ходе визита в США.

    "Вопрос был о помощи в восстановлении после войны и о том, что Россия хочет помочь. Они могут дать нам деньги. Да, они могут предоставить средства, и мы восстановим все, что необходимо, а дальше будем решать, что с этим делать", - сказал Зеленский.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп 28 декабря принял в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, украинского лидера Владимира Зеленского.

    Украина российско-украинская война Владимир Зеленский финансовая помощь Россия
    Zelenski: Rusiya Ukraynanın bərpasını maliyyələşdirməlidir

    Последние новости

    14:01

    Посол: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Бизнес
    13:58

    В 2025 году более 900 студентов поменяли учебное заведение, специальности и формы обучения

    Наука и образование
    13:46

    Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин Азербайджана задержан в Боснии

    Происшествия
    13:46

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана без золота выросло на 30%

    Бизнес
    13:43

    В 2025 году в Азербайджане лицензированы 40 частных учебных заведений

    Наука и образование
    13:43

    Перевалка нефти на Морском терминале КТК приостановлена из-за шторма

    Другие страны
    13:38

    В Стамбуле зафиксирован экстренный сигнал с азербайджанского и турецкого танкеров

    Внешняя политика
    13:37

    В 2025 году на освобожденных территориях построена 21 школа и 14 детсадов

    Наука и образование
    13:36

    Сахиль Бабаев рассказал о ходе работ по информационной системе "Цифровые государственные финансы"

    Финансы
    Лента новостей