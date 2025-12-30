Зеленский заявил, что Россия должна финансировать восстановление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия хочет принять участие в послевоенном восстановлении Украины, она должна сделать это финансово.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News в ходе визита в США.

"Вопрос был о помощи в восстановлении после войны и о том, что Россия хочет помочь. Они могут дать нам деньги. Да, они могут предоставить средства, и мы восстановим все, что необходимо, а дальше будем решать, что с этим делать", - сказал Зеленский.

Отметим, что президент США Дональд Трамп 28 декабря принял в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, украинского лидера Владимира Зеленского.