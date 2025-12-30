Zelenski: Rusiya Ukraynanın bərpasını maliyyələşdirməlidir
Digər ölkələr
- 30 dekabr, 2025
- 12:52
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, əgər Rusiya müharibədən sonra Ukraynanın bərpasında iştirak etmək istəyirsə, bunu maliyyə baxımından etməlidir.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə ABŞ-yə səfəri çərçivəsində "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Sual müharibədən sonra bərpa işlərinə yardım və Rusiyanın kömək etmək istəməsi barədə idi. Onlar bizə pul verə bilərlər. Bəli, onlar vəsait təqdim edə bilərlər və biz lazım olan hər şeyi bərpa edərik", - deyə Zelenski bildirib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp dekabrın 28-də Florida ştatındakı Mar-a-Laqo iqamətgahında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskini qəbul edib.
Son xəbərlər
13:05
Bu il 40 özəl təhsil müəsissəsi lisenziyalaşdırılıbElm və təhsil
13:05
Ukrayna Prezidenti Rusiyaya qalib gəlməyin şərtini açıqlayıbDigər ölkələr
13:03
Misirin səfiri: Ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq üçün böyük potensial var - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:01
Bu il 900-dən çox tələbə yerdəyişmə edibElm və təhsil
12:57
Bu il azad olunmuş ərazilərdə 21 məktəb, 14 bağça tikilibElm və təhsil
12:56
ADB: Hər bir elektron imza Azərbaycanın 1 avroya qənaət etməsinə imkan verirİKT
12:55
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu qızıl idxalı nəzərə alınmadan 30 % artıbBiznes
12:53
Milli Məclisin payız sessiyası başa çatıb - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:52