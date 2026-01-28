Azərbaycan Güləş Federasiyası və MOK müxtəlif layihələri müzakirə edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Güləş Federasiyası (AGF) və Milli Olimpiya Komitəsi (MOK) müxtəlif layihələri müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a AGF-dən məlumat verilib.

    Görüş AGF-nin ofisində baş tutub. MOK-un Beynəlxalq Proqramlar İdarəsinin müdiri Ceyhun Rəhmanovla keçirilən görüş zamanı bir sıra strateji əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunub.

    Məşqçilər üçün beynəlxalq təlim və sertifikasiya proqramlarında iştirak imkanları, müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan milli idman sistemlərinin təkmilləşdirilməsi modelləri, eləcə də gənc atletlərin inkişafına yönəlmiş beynəlxalq layihə və proqramlara qoşulma perspektivləri ətraflı şəkildə dəyərləndirilib.

