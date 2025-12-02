Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский заслушал доклад делегации по итогам переговоров в США

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 15:11
    Зеленский заслушал доклад делегации по итогам переговоров в США

    Украинская делегация лично и подробно доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах всех встреч в США.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

    "Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - заявил Зеленский.

    "Наши дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно привлечены к наработке решений", - подчеркнул он.

    Зеленский также проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже.

    Президент поручил продолжить "максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами".

    Он добавил, что секретарь СНБО Украины "будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч".

    Лента новостей