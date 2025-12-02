Зеленский заслушал доклад делегации по итогам переговоров в США

Украинская делегация лично и подробно доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах всех встреч в США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - заявил Зеленский.

"Наши дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники Коалиции желающих были содержательно привлечены к наработке решений", - подчеркнул он.

Зеленский также проинформировал команду о разговорах с европейскими лидерами и Стивом Уиткоффом, которые состоялись накануне в Париже.

Президент поручил продолжить "максимально конструктивную работу с командой Президента Трампа, а также с европейскими партнерами".

Он добавил, что секретарь СНБО Украины "будет на постоянном контакте с Америкой для определения графика дальнейших встреч".