Зеленский запросил для Украины ежегодное финансирование в размере $40 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных стран ежегодную финансовую поддержку в размере $40 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных стран ежегодную финансовую поддержку в размере $40 млрд.

Как передает Report , соответствующее заявление он сделал на специальном заседании лидеров государств Группы семи (G7).

"Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США", - сказал он.

Также лидер Украины просил поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается украинская сторона.