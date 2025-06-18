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Зеленский запросил для Украины ежегодное финансирование в размере $40 млрд

Зеленский запросил для Украины ежегодное финансирование в размере $40 млрд Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных стран ежегодную финансовую поддержку в размере $40 млрд.
Другие страны
18 июня 2025 г. 01:47
Зеленский запросил для Украины ежегодное финансирование в размере $40 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных стран ежегодную финансовую поддержку в размере $40 млрд.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал на специальном заседании лидеров государств Группы семи (G7).

"Важно обеспечить $40 млрд ежегодной бюджетной поддержки для Украины - для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров Группы семи, включая США", - сказал он.

Также лидер Украины просил поставить Киеву средства противовоздушной обороны (ПВО) и профинансировать производство беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается украинская сторона.

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